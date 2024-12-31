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Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
31 Aralık 2024 02:25 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:08

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir boru-profil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kayseri​'nin Melikgazi​ ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerindeki bir boru-profil fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

Kısa sürede alevler fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi - 2. Resim

Olay yerine gelen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi - 3. Resim

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi - 4. Resim

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi - 5. Resim

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi - 6. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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