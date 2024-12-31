Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
31 Aralık 2024 02:25 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:08
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir boru-profil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerindeki bir boru-profil fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede alevler fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı