Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

31 Aralık 2024 02:25 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:08

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir boru-profil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.