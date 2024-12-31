Çaydanlıkla adam dövmüştü! Şehir magandası cezaevine gönderildi
Kayseri'de 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki maganda, bir kişiyi çaydanlıkla darp etti. Görüntülerin sosyal medyada infiale neden oldu. Şehir magandası ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Maganda işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de bir şahsın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüler sosyal medya infiale yol açtı. Ekipler, görüntülerin ardından harekete geçti.
YAŞININ 2 KATINDAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR
Maganda hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 18 yaşındaki H.C.C., yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan H.C.C.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.