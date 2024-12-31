Çaydanlıkla adam dövmüştü! Şehir magandası cezaevine gönderildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Aralık 2024 17:02 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:02

Kayseri'de 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki maganda, bir kişiyi çaydanlıkla darp etti. Görüntülerin sosyal medyada infiale neden oldu. Şehir magandası ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Maganda işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.