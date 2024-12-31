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Çaydanlıkla adam dövmüştü! Şehir magandası cezaevine gönderildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 17:02 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:02

Kayseri'de 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki maganda, bir kişiyi çaydanlıkla darp etti. Görüntülerin sosyal medyada infiale neden oldu. Şehir magandası ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Maganda işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de bir şahsın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüler sosyal medya infiale yol açtı. Ekipler, görüntülerin ardından harekete geçti.

YAŞININ 2 KATINDAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Maganda hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 18 yaşındaki H.C.C., yakalanarak gözaltına alındı.

Çaydanlıkla adam dövmüştü! Şehir magandası cezaevine gönderildi - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan H.C.C.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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