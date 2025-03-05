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 | Merve Yaz

Çayırhan madeninde yapılan manipülasyonlara cevap geldi!

iletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahasının özelleştirilme ihalesine ilişkin manipülasyon yapılması üzerine açıklamada bulundu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, " söz konusu özelleştirme ihalesinin, tüm basın yayın organları davet edilerek açık artırma suretiyle şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özen göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

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Çayırhan madeninde yapılan manipülasyonlara cevap geldi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 13:43

Ankara’nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı madene kapanan 50 enerji işçisi madenden çıktı. MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık, özelleştirmeye karşı verdikleri mücadeleyi yer üstünde sürdüreceklerini belirtti. Ancak yürütülen tüm bu eylemlerin algı operasyonu olduğu ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek söz konusu iddiaları yalanladı:

"Bazı basın yayın organlarında Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahasının özelleştirilme ihalesine ilişkin manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası, 2000-2020 döneminde bir özel şirket tarafından işletilmiş, işletme hakkı süresinin sona ermesi üzerine 30 Haziran 2020’de kamuya geri dönmüştür. 2020 yılından itibaren işletme, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile özel şirketler arasında yapılan hizmet alımı ve rödovans sözleşmeleri yoluyla işletilmeye başlanmıştır.

ELEKTRİK ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Santralin özel sektör tarafından işletildiği 2000-2020/06 döneminde ortalama yıllık brüt elektrik üretimi 4 TWh (terawatt saat) ve ortalama yıllık çıkarılan kömür miktarı 4,9 milyon tondur.

Santralin kamuya dönmesinden sonra ise 2020/06-2024 döneminde ortalama yıllık brüt elektrik üretimi 2,3 TWh’e ve ortalama yıllık çıkarılan kömür 3,1 milyon tona düşmüştür.

HEDEF DIŞA BAĞIMLIĞI AZALTMAK

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesiyle; elektrik ve kömür üretiminin artırılması, kamu zararın önlenmesi, zorunlu yatırımların özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi ve varlıkların en verimli şekilde işletilerek dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu özelleştirme ihalesinin, tüm basın yayın organları davet edilerek açık artırma suretiyle şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özen göstermektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/1897230431059071199

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