Cebinde uyuşturucuyla yakalandı! Savunması şoke etti! 'Fıstık sandım'

14 Ocak 2025 10:09 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:36

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin cebindeki poşetten 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi şoke etti. Savunmasında "Poşettekini fıstık sandım" dedi.

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Cebinde uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin savunması 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Adana​'da polisleri bile şaşkına çeviren olayda polis ekipleri ara sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

"POŞETTEKİNİ FISTIK SANIYORDUM"

Uygulama sırasında 24 yaşındaki Ahmed E. polisleri görünce yavaşladı. Bu sırada yolcu konumundaki 27 yaşındaki Muhtar F. yere poşet attı. Durumu fark eden narkotim ekipleri şüphelileri yakaladı. Uyuşturucu maddeyi atan Muhtar F.'nin emniyetteki ifadesinde, "Poşettekini fıstık sanıyordum" dediği öğrenildi.