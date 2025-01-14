Uyuşturucu tacirlerine 'NARKOKAPAN-7' darbesi! 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

14 Ocak 2025 08:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçılarına yapılan “NARKOKAPAN-7” operasyonunda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 11 şüpheli de yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece​ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul​ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde "Narkokapan-7" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi, 364 kg ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatçısı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

"GENÇLERİMİZİ UYUŞTURUCUDAN UZAK TUTMAK, HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR"

Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin bilgi ve görüntüye yer verdi:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.” Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."