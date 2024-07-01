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Çekmeköy gişelerde korkunç kaza! Kamyonet beton bariyere daldı: Yaralılar var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Temmuz 2024 16:26 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:32
Çekmeköy gişelerde korkunç kaza! Kamyonet beton bariyere daldı: Yaralılar var

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet beton bariyere daldı. Korkunç kazada 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye Gişeleri Edirne istikametinde yaşanan korkunç kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton bariyerlere çarptı.

Çekmeköy gişelerde korkunç kaza! Kamyonet beton bariyere daldı: Yaralılar var - 1. Resim

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ 

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü B.Ç. şoför koltuğunda sıkışırken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför B.Ç. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer yaralılar da tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy gişelerde korkunç kaza! Kamyonet beton bariyere daldı: Yaralılar var - 2. Resim

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle gişe trafiğe kapatıldı. Bariyerlere çarpan kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması üzerine gişe tekrar trafiğe açılırken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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