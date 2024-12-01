Çekmeköy'de alacak verecek kavgasında kan aktı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 

01 Aralık 2024 22:41 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:42

İstanbul Çekmeköy'de 2 kişi arasında çıkan ev alma konusunda para anlaşmazlığı yaşayan iki kişi kavga etti. Çıkan kavgada silahlar konuşurken 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Akşam saatlerinde Çekmeköy'de meydana gelen olayda, polis memuru olan H.Ş., geçmişte ev alım sürecine dair fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi, Emirhan Furkan Ekşi ve çalışanlarından Orhan Uka ile kavgaya tutuştu. Tartışmanın büyüyerek şiddetlenmesi sonucunda H.Ş., silahıyla bu 4 isme ateş etti.

İKİ KİŞİ OLAY​ YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Sabri Ekşi ile oğlu Yusuf Ali Ekşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Furkan Ekşi ile Orhan Uka ise yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çalışmaların ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.