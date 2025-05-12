Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçilerin olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.