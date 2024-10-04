Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Otopsiye giren doktor ve dönemin savcısı konuştu

04 Ekim 2024 15:21 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:59

Münevver Karabulut' canice katledeni Cem Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin intiharının ardından otopsiye giren Prof. Dr. Sermet Koç, dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'nin merakla beklediği haberle ilgili detaylar...

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ile ilgili 10 yıldır farklı iddialar gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut ailesinin talebi üzerine mezarın açılmasına karar verdi. Garipoğlu’nun mezarı dün açıldı. Mezardan çıkan kafatası ve kemikler biraraya getirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığı, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kamuoyu Adli Tıp’tan gelecek raporu beklerken, Garipoğlu’nun intihar ettiği dönemde görev yapan iki önemli isim açıklamalarda bulundu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiye giren Prof. Dr. Sermet Koç, Garipoğlu’nun anne ve babasının da otopsi sırasında yanlarında olduğunu söyledi.

Habertürk yayınında konuşan Koç, “Fiziksel benzerlik ve diğer bütün hususlar gözümüzün önünde gerçekleşti.” dedi.

O dönem aileden alınan örneklerle yapılan DNA incelemelerinin, Garipoğlu’nun kimliğini doğruladığını anlatan Koç, iple boğulma iddialarını da yalanladı.

Garipoğlu’nun başına poşet geçirip, kendini havasız bırakarak bayıldığını ve ölümün de böyle gerçekleştiğini söyleyen Koç, otopside kamera kaydı yapıldığını ve fotoğraflar çekildiğini de anlattı.

DÖNEMİN SAVCISI İLK KEZ KONUŞTU

Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin Silivri Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Arda ise intiharın ardından yıllar sonra ilk kez konuştu. Arda, intiharın sabah sayımını yapan personel tarafından fark edildiğini söyledi.

Haberi almalarıyla birlikte kurum müdürüyle beraber koğuşa gittiklerini anlatan Arda, savcı gelene kadar Garipoğlu’nun başındaki poşete hiç dokunulmadığını ifade etti.

'UYUŞMA VE BAYGINLIK DİYE ANLATTI BANA'

Garipoğlu’nun ellerinin serbest halde olduğunu, havasız kaldığında can havliyle poşeti neden yırtmadığını olay yerinde görevli Adli Tıp personeline sorduğunu anlatan Arda, “Uyuşma ve baygınlık diye anlattı bana.” ifadesini kullandı.

Eski savcı Metin Arda, Cem Garipoğlu’nun başına poşet geçirmeden önce başka yöntemleri denediğini de söyledi. Arda, “Pencerede ip kalıntısı vardı. Onu bir denemiş. Onda sanırım cesaret edememiş olabilir. Bu poşet yöntemini denemiş.” ifadelerini kullandı.