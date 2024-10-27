Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne? İnsana ait olmayan kan izleri tespit edildi

27 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:45

Münevver Karabulut'u vahşice katleden ve cezaevinde intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun geçtiğimiz günlerde açılan mezarından düğüm atılmış bir poşet çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda poşet üzerinde insana ait olmayan kan izleri tespit edildi.

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2009 yılında Münevver Karabulut​'u korkunç şekilde katleden Cem Garipoğlu​'nun kaldığı koğuşta intihar​ ettiği iddia edilmişti. Karabulut'un ailesi ve avukatı ölen kişinin Cem Garipoğlu olmadığı öne sürülerek fethi kabir talep etti. Geçtiğimiz günlerde mezarı açılan Garipoğlu'nun mezarından düğümlü bir poşet çıktı. Mezardan çıkan kemikler aile ile uyumlu çıkarken poşette kan izleri tespit edildi.

MEZARDAKİ POŞETİN SIRRI NE?

Fethi kabir tutanağında, "Kemiklerin serbest vaziyette olup, kefen veya cesedi çevreleyen bir bez bulunmadığı görüldü. Bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görüldü" ifadeleri kullanıldı.

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan 30x30 cm boyutlarında düğümlü poşetin araştırılmasını talep etti. Silivri​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilen poşetin incelenmesi yapıldı.

İNSAN KANI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

SABAH'ın haberine göre, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan çalışmalarda şüpheli poşet, UV ışık taraması, renk reaktif testi, DNA izolasyon yöntemleri ve birçok yöntemle incelendi.

Yapılan çalışmalarda mezardan çıkan poşetin içinde kan örnekleri bulundu. Hazırlanan raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi.

Poşetin üst kenar uç kısmında bulunan düğüm üzerinde epitel hücre olabileceği değerlendirilerek kontrol amaçlı alınan kanlı sürüntü örneği ile poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin genetik analizlere cevap vermediği kaydedildi.