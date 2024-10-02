Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Fethi kabir öncesi taşıdılar

02 Ekim 2024 20:05 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 20:15

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak. Sır dolu intiharında bitmek bilmez şüphenin mezarın açılması sonrası soru işaretlerinin bitip bitmeyeceği merak konusu. Cem Garipoğlu'nun kabrinde bugün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İşte detaylar...

Cem Garipoğlu​'nun mezarında yarın gerçekleşecek fethi kabir işlemi öncesi hareketli saatler yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının yarın saat 11.00'de açılması bekleniyor. Münevver Karabulut​'u vahşice bir cinayetle öldüren Garipoğlu'nun intiharı toplumda kabul görmemiş ve şüpheler uyandırmıştı. Yarın bu soruların nasıl cevap bulacağı merakla bekleniyor.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARINDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Garipoğlu'nun mezarında bugün polis ekipleri önlem almaya başladı. Polis ekipleri mezarlığı demir bariyerle çevreleyerek önlem aldı. Yarınki işlem tüm kamuoyunda dikkatle takip edilecek.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR SÜRECİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Yaşanan süreci ve kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklayan Rezan Epözdemir, “Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

YARIN SAAT 11.00'DE AÇILACAK

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.

Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.