Cem Küçük Aybüke Pusat'ın aylık kazancını açıkladı! TRT sözleşmesinde dikkat çeken madde

Gazeteci Cem Küçük'ün CHP'nin boykot çağrısında destek verdiği için ifadeye çağrılacağını açıkladığı TRT oyuncusu Aybüke Pusat, rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Devlet kanalında çalışan oyuncuların boykota destek veremeyeceğini söyleyen Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın TRT'deki kazancını açıkladı. Küçük ayrıca TRT ile oyuncular arasında imzalanan sözleşmedeki dikkat çeken maddeyi de paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in girişimi ile başlayan boykot kampanyasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, soruşturma kapsamında ifadesi alınacak isimler arasında TRT'deki Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın da olduğunu açıklamıştı.

İfade verecek kişilerle ilgili isim verdiği için tepkilerin hedefi olan Cem Küçük, hem kendisine yönelik tepkilere cevap verdi hem de boykota destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a eleştirilerde bulundu.

"KONUŞMALARIMI KESİP BİÇİYORLAR"

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, "Konuşmalarımın tamamına bakmıyorlar. Konuşmalarımı kesip biçiyorlar" dedi.

"TRT'DEN AYDA 2 MİLYON TL KAZANIYOR"

Aybüke Pusat'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da itiraz ettiğini ama buna rağmen TRT'nin herhangi bir yaptırım uygulamadığını vurgulayan Küçük, "Kanal yönetimi herhangi bir şey yapmamış, görüşünü biliyor, başrol vermiş. Önden çekilen 2 bölümün ücretini de almış. TRT bölüm başına 500 bin TL veriyor, ayda 2 milyon eder" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KANALINDA ÇALIŞIP BOYKOT EDEMEZSİN"

TRT'de çalışanların bir siyasi partinin propagandasını yapamayacağını dile getiren Cem Küçük, "Devletin kanalında çalışıp bir de boykota katılamazsın. İzlemeyin bu kanalları derken kendi kanalını da boykot ediyor. Hem TRT’de çalışıp hem de nasıl TRT’nin boykotunu yapıyorsun? Bu AK Parti için de MHP için de geçerli" dedi.

TRT İLE SÖZLEŞMEDE DİKKAT ÇEKEN MADDE

TRT yönetiminden öğrendiği bilgiyi paylaşan Cem Küçük şunları söyledi:

"Bu oyuncuların TRT ile ‘Siyaset yapamazsın’ sözleşmesi varmış. TRT’de çalışan biri siyasi parti propagandası yapamaz. Kovulma gerekçesi bu aslında. Madem muhalifsin niye TRT'de çalışıyorsun? Terörle ilgili, kadın haklarıyla ilgili olur anlarım. Bütün bunlar niye? Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için. Kardeşim bırak adam yargılansın."