Cem Küçük duyurdu: Ekrem İmamoğlu’nun sakladığı cep telefonu bulundu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu’nun sakladığı cep telefonu ele geçirildi. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün aktardığına göre, İmamoğlu gözaltı sürecinde farklı bir cihaz kullanarak güvenlik güçlerini yanıltmaya çalıştı. İşte çarpıcı detaylar...

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük TGRT Haber Taksim Meydanı programında hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili dikkat çekici bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Küçük’ün aktardığına göre, bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, İmamoğlu’na ait olan ve saklandığı ortaya çıkan bir cep telefonu ele geçirildi.

"İMAMOĞLU'NUN SAKLATTIĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ"

Küçük'ün aktardığına göre gözaltı sürecinde farklı bir telefon kullanan İmamoğlu, güvenlik birimlerini yanıltmak amacıyla asıl telefonu gizledi. Soruşturma kapsamında incelenmek üzere el konulan cihazın içeriğiyle ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.

Cem Küçük iddiasını şu sözlerle dile getirdi: “Bir eve düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefon kullandığı ve emniyet güçlerini yanlış yönlendirdiği iddiası var.”

BİR ADRESE YAPILAN BASKINDA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, İmamoğlu'na ait olduğu değerlendirilen ve daha önce kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, söz konusu cep telefonunun saklandığı adres tespit edildi.

SİM KARTI ÇIKARILMIŞ HALDE BULUNDU

Emniyet birimleri tarafından ikamette yapılan aramada, sim kartı çıkarılmış halde bir cep telefonu ele geçirildi. Cihaza el konulurken, dijital inceleme sürecinin devam ettiği öğrenildi. Telefonun içeriğine yönelik dijital incelemelerin sürdüğü öğrenildi.