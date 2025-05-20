İBB soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Keleş tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. Daha önce tutuklanan Fatih Keleş’in ardından bu kez kardeşi Zafer Keleş de paraların sevkiyatında rol aldığı iddiasıyla cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen ve “gizli kasa” iddialarıyla gündeme gelen Fatih Keleş’in ağabeyi Zafer Keleş de tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok isim hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi ciddi suçlamalar yöneltiliyor.

Soruşturma çerçevesinde, örgüte ait paraların belirli adreslere ulaştırılmasında rol aldığı iddia edilen Zafer Keleş geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Keleş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adliyesi’nde savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Zafer Keleş’in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.