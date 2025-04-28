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 | Onur Kaya

Cem Küçük 'Erdoğan için kırmızı çizgi' diyerek tarih verdi: Suriye'ye operasyon yapılacak

Gazeteci Cem Küçük, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına rağmen örgütün hala silah bırakmaması ve kendini feshetmemesi konusunda çarpıcı mesajlar verdi. Yaz aylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan için kırmızı çizgi olacağını söyleyen Küçük, "PKK işi yokuşa sürüyor. Devletimiz çok beklemez. Hükümetin açıklamalarından operasyon yapılacağını anlıyorum" dedi.

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 05:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında müzakereler devam ediyor. İmralı heyeti ile görüştükten sonra terör örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme talimatı veren PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına somut karşılık henüz gelmedi. 27 Şubat'taki çağrıdan bu yana PKK'nın silah bırakmamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyleyen Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada, yaz aylarında askeri operasyon yapılabileceğini söyledi.

Cem Küçük 'Erdoğan için kırmızı çizgi' diyerek tarih verdi: Suriye'ye operasyon yapılacak

Cem Küçük'ün konuşmasından satır başları şöyle:

2 İSME DİKKAT ÇEKTİ

"Devlet büyüklerimizin yaptığı açıklamalara bakıyorum. Hakan Fidan Suriye Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 'Ferhad Abdi Şahin'in üzerinde 2 kişi çok etkilidir. Sabri Ok ve Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal). Sadece bu 2 ismi dinler. Biri siyasi işlere biri de sözde savaş işlerine bakar. Evet ABD'yi de dinler ama bu iki isimden gelen her talimatı dinler.' diyor. İlk açıklaması bu Bakan Fidan'ın.

Cem Küçük 'Erdoğan için kırmızı çizgi' diyerek tarih verdi: Suriye'ye operasyon yapılacak

İkincisi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 'Federasyon dayatması kabul edilemez' çıkışı. Barzani'nin başını çektiği Kürt birliği konferansında çıkan özerklik talebine Ahmed Şara 'Ülkenin birliği kırmızı çizgimiz' diyerek cevap veriyor. Ama PKK/YPG bir türlü bu talebinden vazgeçmiyor. Silahları şu an bırakmadılar doğru ama Şara böyle bir şeye müsaade etmeyeceklerini söyledi.

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"TÜRK DEVLETİ OPERASYON YAPACAK"

Hakan Fidan dün Katar'da yaptığı açıklamada ise 'PKK sistemden çıkacak. Ya barışçıl olarak çıkacak ya da diğer türlü' diyor. Diğer türlü dediğin zaman buradan operasyon anlarsın. Türk devleti bir operasyon yapacak demektir.

"YAZ AYLARI CUMHURBAŞKANI İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ"

Bugün Cumhurbaşkanımıza yakın isimlerden edindiğim bilgilere göre, Cumhurbaşkanımız bu işten rahatsız. PKK'nın silah bırakmamasından, bu işin çok uzadığını düşünüyor. Yaz ayları bence Cumhurbaşkanımızın kırmızı çizgi zamanı oluyor. Çünkü geçen hafta Yaşar Güler ne dedi, 'Feshedeceksin, silahları teslim edeceksin, teslim olacaksın. Silahları nereye bırakacakları konusunda biz onlara yer göstereceğiz' diyor.

Devlet artık silahların ne zaman bırakılacağını bekliyor. Hakan Fidan'ın açıklamalarından Suriye'ye bir operasyon olacağını anlıyorum. Benim yorumum bu. Başka türlü düşünen olabilir.

Cem Küçük 'Erdoğan için kırmızı çizgi' diyerek tarih verdi: Suriye'ye operasyon yapılacak

"DEVLETİMİZ ÇOK BEKLEMEZ"

Öcalan'ın çağrısı 27 Şubat'ta oldu, martı geçtik, nisanı geçtik, mayıs geldi. Bugün terör örgütüne yakın bazı sitelerde PKK kongresini topladı gibi sahte haberler çıktı. Ben devletimizin çok bekleyeceği kanaatinde değilim. Yaz aylarına kadar, haziran temmuza kadar beklerler, eğer bu karar gelmezse terörle mücadele bundan önce olduğu gibi devam edecek. Suriye'ye ne zaman ne olur bilemem ama orada da bir şeyler olacak.

"PKK İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"

Benim anlamadığım şu, Öcalan çağrıyı yapmış, daha ne bekliyorsunuz? Madem Öcalan'ın sözü bu kadar geçiyordu, niye toplanmıyorsunuz? Öcalan bundan sonra 10 mesaj daha gönderse PKK'ya güvenmiyorum. Bence PKK işi yokuşa sürüyor. Ama bence Cumhurbaşkanımızın çok da sabredecek bir hali yok. Çünkü geçen haftaki açıklamalarında 'çok beklemeyeceğiz' diyor. Temmuz belki ağustosa kadar beklerler, olmuyorsa terörle mücadeleye devam. O onu söylemiyor ama ben öyle yorumluyorum."

ETİKETLER
#tgrt haber
#pkk
#terörle mücadele
#suriye
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#cem küçük
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