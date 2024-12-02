Cem Küçük formülü açıkladı! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir...'

02 Aralık 2024 17:18 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 18:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı tartışmaları yeniden gündemde. İlk kez 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, daha sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde 2 defa seçime girerek Cumhurbaşkanlığı görevine layık görüldü. Erdoğan'ın bir kez daha aday olup olmayacağı, son günlerde yeniden gündem oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum; Erdoğan'ın yeniden aday olması için gerekenleri açıkladı. Gündeme gelen bu konuyu tgrthaber.com'a değerlendiren Gazeteci Cem Küçük de 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir' diyerek detayları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​ 2014 yılında Türkiye​ Cumhuriyeti Devleti'nin halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı oldu. 2017 yılında halk referandumu ile sistem değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildi. Bu sistemde Başbakan olmayacak, ve yetkiler Cumhurbaşkanına devredilecekti. Bu sisteme geçilmesinin en büyük sebeplerinden birisi de tıkanan işleyişin ortadan kalkması ve halka hizmet noktasında daha çabuk harekete geçilmesiydi. Yeni sistem 9 Temmuz 2018 itibariyle hayata geçti.

2018 ve 2023 yılında da Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan; yeni sistemde 2 defa Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve iki seçimden de zaferle ayrılmıştı. Son günlerde gündem olan konuyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı tartışılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlarından Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden paylaştığı yazıda;

"Anayasaya göre Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir (Anayasa m. 116/3). Bu adaylık hali iki dönem kuralının istisnasıdır. Bu nedenle ‘istisnai adaylık’ denir.

İşte bu noktada Ülke Liderliği müktesebatı ve dünyadaki siyasi etkisi açısından Türkiye’nin büyük bir kazanımı ve milli değerlerinden biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde son kez adaylık yolu açmak bu istisnai durumlardan sayılabilir. Bu imkanı kullanmanın Türkiye’nin hayrına olacağı güçlü bir öngörüdür." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum'un ifadelerinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağı yeniden tartışma konusu oldu. Gündemdeki sıcaklığını koruyan bu konu için Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Gazeteci Cem Küçük; 'Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olma şansı var' diyerek şunları söyledi:

ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLABİLİR!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum’un da ifade ettiği gibi; Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir ancak mecliste 360 milletvekili sayısına ulaşılırsa. 2017 yılında yürürlüğe giren yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber, mevcut Cumhurbaşkanı 2 dönem görev yapabiliyor.

Sn. Erdoğan da 2. dönemini yaşıyor. Bir dönem daha yapabilir ancak, erken seçime gidilirse yapabilir. Meclis diyecek ki biz 2028 Mayıs ayında değil de 2027 Kasım’da seçim yapacağız. Zaten bu durumun dışında başka türlü aday olma şansı yok, eğer yeni anayasa gelmezse. Yeni anayasa da şu anki konjonktürde pek mümkün gözükmüyor.

DEM PARTİ ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA DESTEK VEREBİLİR!

Cumhurbaşkanı bu sistemde 2 defa seçildi. Bir kez daha aday olması için mecliste 360 milletvekilini bulması lazım. Cumhur ittifakının ise şu anda 322 milletvekili var. Buraya 48 milletvekilinin oy vermesi daha lazım. DEM Partinin milletvekili sayısı ise 57’dir.

Eğer DEM Partili milletvekilleri ya da diğer partilerin milletvekillerinden onay veya destek gelirse erken seçime gidilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir.

CHP ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA SICAK BAKMIYOR!

CHP ve diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasını isteyeceğini sanmıyorum ama DEM’in durumu öyle değil. Zira şu anda mini bir açılım söz konusu var, terörist başı Öcalan’ın tecridi kaldırıldı avukatları ile görüşüyor, DEM Partili milletvekilleriyle görüşme durumu olabilir.

Tabi bu sürecin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını desteklerler mi onu hep beraber önümüzdeki süreçte göreceğiz.