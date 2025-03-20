Cem Küçük rüşvet çarkını canlı yayında açıkladı! 5 milyon euro isteyip, 197 milyon TL ceza kestiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ilginç detaylar gelmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve gözaltına alınan Süleyman Atik’in İstanbul’daki ünlü AVM sahiplerini tehdit ederek rüşvet istediklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi hakkında yolsuzluk ve terör operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; İmamoğlu başta olmak üzere 86 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialar ise şaşkına çevirdi. Rüşvet iddialarının detaylarını Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük canlı yayında paylaştı.

"5 MİLYON EURO RÜŞVET İSTEDİLER" İDDİASI

Soruşturma derinleşirken, bir canlı yayına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de detayları paylaştı. Küçük, Bakırköy’de bir AVM’nin sahiplerinden Ertan Yıldız ve Süleyman Atik’in İBB adına rüşvet talep ettiğini söyledi. Küçük, “Bize 5 milyon Euro verin, yoksa burayı deprem bölgesi ilan edip kapatırız” diyerek baskı yapılmış. Paranın verilmemesi üzerine, İBB tarafından 197 milyon TL ceza kesilmiş." ifadelerini kullandı.

"2 SENE SONRA CUMHURBAŞKANI OLACAK KİŞİYİ KARŞINIZA ALMAK İSTEMEZSİNİZ"

Tanık beyanına göre ayrıca, şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" ifadelerini kullandığı, öte yandan, AVM sahiplerine yapılan rüşvet teklifinin ardından para ödenmemesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği öne sürüldü.