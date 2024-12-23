Cem Küçük Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonu için tarih verdi!

23 Aralık 2024 23:19 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 23:29

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonu için geri sayım başladı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, operasyon için tarihi verdi. Önümüzdeki hafta operasyonun başlayabileceğini belirten Küçük, "Yeni yılın gelmesiyle birlikte operasyonun başlayacağını düşünüyorum" dedi.

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Türkiye​ Gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'nin PKK​'ya yönelik yeni bir operasyon düzenleyeceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi durumunda Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu​ (SMO) ile birlikte PKK'yı hedef alacağını belirtti.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Küçük, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler​'in açıklamalarına dikkat çeken Küçük, "Bakan Güler, önümüzdeki günlerde SMO'nun gerekeni yapacağını söyledi. Bu hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte operasyonun başlayacağını düşünüyorum" dedi.

CEM KÜÇÜK: OPERASYONA ABD KARIŞAMAZ!

ABD'nin mevcut yönetiminin karar alma yetisinden yoksun olduğunu savunan Cem Küçük​, yeni bir yönetimin göreve geleceğini ve bu durumun Türkiye'nin operasyon planlarını hızlandırabileceğini belirtti.

"SINIR ÖTESİ OPERASYON ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK"

Cem Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin PKK'ya operasyon yapacağını düşünüyorum. Eğer diplomatik ilişki bir işe yaramazsa Türkiye PKK'yı süpürecektir. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Önümüzdeki günlerde SMO gerekeni yapacaktır' dedi. Belli ki hazırlıklar bitmiş. Yeni yılın gelmesi beklenecek ve operasyon gelişecek. ABD hükümetinin karar alma durumu yok orada da yeni yönetim gelecek.

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