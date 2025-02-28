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 | Emir Yücel

Cem Küçük'ten Akın Gürlek’e kritik çağrı! Mutlaka hesabını sorun

Son günlerde önemli operasyonlara imza atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen Gazeteci Cem Küçük; 28 Şubat'ın medya ve sivil ayağına hiç dokunulmadı. Siz buna dokunacak yürekte birisisiniz. Mutlaka hesabını sorun.' İfadelerini kullandı.

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Cem Küçük'ten Akın Gürlek’e kritik çağrı! Mutlaka hesabını sorun
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:53

Gezi Parkı olaylarının medya ve sivil ayağına, CHP'li belediyelerde terör iltisaklı kişilere ve yolsuzlukların üzerine giden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen Gazeteci Cem Küçük önemli bir çağrıda bulundu.

SİZİN YÜREĞİNİZ YETER!

Gezi Parkı olayları hakkında ve CHP içerisinde yaşanan yolsuzlukların üzerine giden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 28 Şubat darbesinin sivil ve medya ayağına hesap soracak yürekte biri.

Özellikle son günlerde önemli operasyonlara imza atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ekibine buradan bir çağrımdır. 28 Şubat’ın medya ve sivil ayağına hiç dokunulmadı. 28 Şubat’ın medya ve sivil tarafıyla ilgili olarak mutlaka bunun hesabının hukuk sınırları içerisinde hesap sorulması gerekiyor.

Hesap sorulmadığında sonradan tehdit etmeye devam ediyorlar. 28 Şubat çok ağır bir darbeydi. Çok karanlık bir dönemdi. Okula gidemediği için hayatı kararan yüzbinlerce insan var.

O dönemde başörtüsünden dolayı çocuklarının mezuniyet törenlerine gidemeyenler oldu. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler yaptıkları işlerden gurur duyuyorlardı. Hesap sorulmadığında sonradan tehdit etmeye başlıyorlar. Bu sebepten hukuk içerisinde muhakkak gereği yapılmalıdır.

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