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 | Özge Sönmez

Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı sözler: Gezi soruşturması genişleyecek

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, "Gezi soruşturmasının bir ayağı daha olacak. İş insanları, gazeteciler ve sanatçılar da soruşturmaya dahil edilecek." ifadelerini kullandı.

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Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı sözler: Gezi soruşturması genişleyecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 13:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Gezi Parkı olayların yönlendirilmesinde ve organizasyonunda iştirakı tespit edilen tüm şahısların tespitine yönelik soruşturmalar derinleştirilerek devam edecektir." açıklaması yaptı.

"GEZİ SORUŞTURMASININ DEVAMI OLACAK"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük canlı yayında önemli bilgiler paylaştı. Soruşturmanın derinleşeceğini söyleyen Küçük, "Gezi soruşturmasının devamı var. Soruşturmanın bir Halk TV ayağı, iş adamları ayağı ve gazeteciler ayağı olacak. Cem TV, Kanal D, NOW TV'nin kayıtları alındı. İncelemeler bittikten sonra Gezi'nin medya ayağı, iş adamları ve sanatçılar ayağı da olacak. Gözaltılar gelir." ifadelerini kullandı.

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