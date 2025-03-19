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 | Mutluhan Yıldız

Gözaltına alınan İsmail Saymaz hakkında flaş iddia! Cem Küçük 'söylentiyi' açıkladı

'Türkiye Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım' suçundan sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten flaş bir iddia ortaya atıldı. Küçük, Saymaz'ın Almanya'ya ailesiyle gitmesi durumunda dönmeyeceğine dair söylentilerin olduğunu öne sürdü.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 23:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla soruşturma açtı. Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım" suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Konuya ilişkin TGRT Haber'deki Medya Kritik programında açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, olayla ilgili dikkat çeken iddialar öne sürdü.

'SAYMAZ GİTSEYDİ DÖNMEYECEKTİ'

Küçük, "Savcılık İsmail Saymaz konusunda net. İsmail Saymaz için Almanya'ya ailesiyle gitseydi bir daha dönmeyeceğine dair söylentiler var. Onun da bu işlerden haberdar olduğu yönünde haberler var." dedi.

İSMAİL SAYMAZ'A GEZİ PARKI SORUŞTURMASI!

​Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturmada, Saymaz'ın Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala ve diğer sanıklarla yoğun iletişimde olduğu iddia edildi.

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