Cem Küçük'ten İsmail Küçükkaya'ya çarpıcı sözler: Yüzüme süpersin diyor, ekrana çıkınca başka konuşuyor

İBB'ye açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bilgiler paylaşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında meslektaşı İsmail Küçükkaya hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçükkaya'nın, kendisiyle karşılaştığında "Dediklerin çıkıyor" dediğini ancak ekrana çıktığında tam tersi konuştuğunu belirten Küçük, Ekranda söylediğini dışarıda da söyleyeceksin." dedi.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında başından bu yana MASAK raporları tartışmaları sürüyor. Gazeteci Cem Küçük, CHP PM Üyesi seçilen Berkay Gezgin’in hesabına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon TL aktarıldığını öne sürmüş, meslektaşı İsmail Küçükkaya ise “MASAK raporlarında böyle bir bilgi yok” demişti. Küçük, İsmail Küçükkaya ile karşılaştığını açıkladı.



''MAHİROĞLU'NUN CHP HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ ANLATTI''

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "İsmail Küçükkaya ile karşılaştık. Sen süpersin, anlattıkların çıkıyor dedi." şeklinde konuştu.

Küçük, sözlerinin devamında Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu'yla ilgili çarpıçı bir açıklamada bulunarak "İsmail Küçükkaya, Cafer Mahiroğlu’nun CHP hakkındaki sözlerini anlattı. Söylediğin iddiaların hepsi doğru, katılıyorum diyor." ifadelerini kullandı.

"EKRANA ÇIKIP FARKLI ŞEYLER ANLATIYOR"

Küçük, meslektaşı Küçükkaya'nın tavrını eleştirerek "Sonra ekrana çıkıyor, farklı şeyler anlatıyor. Ekranda söylediğini dışarıda da söyleyeceksin." şeklinde konuştu.