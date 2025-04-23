Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cem Küçük'ten İsmail Küçükkaya'ya çarpıcı sözler: Yüzüme süpersin diyor, ekrana çıkınca başka konuşuyor

İBB'ye açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bilgiler paylaşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında meslektaşı İsmail Küçükkaya hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçükkaya'nın, kendisiyle karşılaştığında "Dediklerin çıkıyor" dediğini ancak ekrana çıktığında tam tersi konuştuğunu belirten Küçük, Ekranda söylediğini dışarıda da söyleyeceksin." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 00:11

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında başından bu yana MASAK raporları tartışmaları sürüyor. Gazeteci Cem Küçük, CHP PM Üyesi seçilen Berkay Gezgin’in hesabına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon TL aktarıldığını öne sürmüş, meslektaşı İsmail Küçükkaya ise “MASAK raporlarında böyle bir bilgi yok” demişti. Küçük, İsmail Küçükkaya ile karşılaştığını açıkladı.


''MAHİROĞLU'NUN CHP HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ ANLATTI''

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "İsmail Küçükkaya ile karşılaştık. Sen süpersin, anlattıkların çıkıyor dedi." şeklinde konuştu.

Küçük, sözlerinin devamında Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu'yla ilgili çarpıçı bir açıklamada bulunarak "İsmail Küçükkaya, Cafer Mahiroğlu’nun CHP hakkındaki sözlerini anlattı. Söylediğin iddiaların hepsi doğru, katılıyorum diyor." ifadelerini kullandı.

"EKRANA ÇIKIP FARKLI ŞEYLER ANLATIYOR"

Küçük, meslektaşı Küçükkaya'nın tavrını eleştirerek "Sonra ekrana çıkıyor, farklı şeyler anlatıyor. Ekranda söylediğini dışarıda da söyleyeceksin." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük'ten Mümtaz’er Türköne'ye sert sözler: Erdoğan FETÖ’cüleri yamultunca bu da arada yamuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük'ten Berkay Gezgin için çarpıcı iddia: '1 milyon TL aktarıldı!'
ETİKETLER
#tgrt haber
#ibb
#chp
#Ayşe
#masak
#Ulusal Meclis
#yolsuzluk
#cem küçük
#taksim meydanı
#İsmail Küçükkaya
#Berkay Gezgin
#Cafer Mahiroğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.