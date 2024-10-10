Cenaze namazında esrarengiz hayata dönüş: Morgda yaşananları yakınları anlattı

10 Ekim 2024 01:40 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 01:50

İstanbul'da cenaze namazında esrarengiz bir olay yaşandı. Fatih'e cenaze namazı için getirilen Halit Bayşu'nun tabuttan ses vermesi üzerine ölmediği ortaya çıkmıştı. Bayşu'nun yakınları morgda yaşanan akıl almaz detayı da anlattı.

Fatih​'te daha önce tanık olunmayan ve doktorları da hayretlere düşüren vaka kayıtlara geçti. Öldü sanılan ve cenaze​ namazı için camiye getirilen adamın yaşadığı tespit edildi. Aceleyle sağlık ekipleriyle hastaneye geri götürülen adam bir süre sonra yaşamını yitirdi. Ancak saatlerce morgda soğukta bekleyen adamın nasıl hayatta kaldığı ve yaşadığının nasıl tespit edilemediği gizemini koruyor. Yakınları o anları anlattı.

"DOKTOR HAYATINDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIĞINI SÖYLEDİ"

Ayvansaray Mahallesi'nde 84 yaşındaki Halit Bayşu için Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen sesler üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrılmış ve yaşadığı tespit edilmişti. Ancak adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu "Doktor, hayatında böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını söyledi" diyerek yaşananlara şaşkınlığını aktardı.

MORGDA EKSİ 40 DERECEDE 3 SAAT NASIL HAYATTA KALDI?

Bayşu'nun akrabaları yaşadığı halde nasıl ölmüş olarak belirlendiğini ve morgda eksi derece soğukta nasıl saatlerce bekleyebildiğini merak ediyor. Halit Bayşu’nun yeğeni Osman Bayşu, "Bir insanın ölmüş olduğu düşünülüp mezara konması böyle bir şey ama burada ölmeyen bir insan mezara konuyor. Şu an konuşamıyorum, çünkü söylenecek bir şey kalmadı. Fişini çekip morga kaldırıyorlar, ardından camiye götürüp yıkayıp kefen giydiriyorlar. Tabuttan ses gelince çocukları ve gelini tabuta sarılıyor, sesleri duyunca insanlar panik içinde kaçışıyor ve amcamızın ölmediği ortaya çıkıyor. Meğer ölmemiş, öldü diye fişini çekmişler. Yolda ölen biri için bile ambulans çağırılıyor, en azından bekleniyor. Ama amcam 3 saat morgda, -40 derecede bekliyor. Sonra camide yıkanıyor cenazesi. Daha sonra tabuttan yine sesler geliyor. Oğlu ve gelini kontrol ettiklerinde amcamın hala yaşadığını fark ediyorlar ve hemen ambulans çağırılıyor. Canlı olarak başka bir hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor ama daha sonra ikinci kez hayatını kaybediyor. Yani, bu kişi aslında ölmemiş. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz, sonuna kadar hukuki hakkımızı arayacağız. Şu an adli tıp raporlarını bekliyoruz, dört aylık bir süre verdiler. Onu bekliyoruz, sonrasında avukatlarımızla görüşüp hukuki süreci başlatacağız ve hastane hakkında şikayetimizi sürdüreceğiz. Filmlerde cenazeler canlanır ve insanlar kaçar. Tam bir film gibi, adeta Kemal Sunal filmi gibi olduk. Peki ya o sesten haberimiz olmasaydı? O sesi duymasaydık, amcamı canlı canlı gömecektik. Toprağın altında kendi kendine ölecekti” dedi.

İHMAL ARAŞTIRILIYOR: İKİ ÖLÜM BELGESİ VAR

Halit Bayşu’nun oğlu Yiğit Bayşu ise, "Adli Tıp Kurumuna geldik ve bu süreçte bize iki tane rapor verildi. Şu anda adli tıp raporuna göre hareket ediyoruz. Şu an ihmal var mı yok mu? Bununla alakalı adli tıptan çıkacak otopsi raporunu bekliyorum. Dört ay süreceğini söylediler. Elimde iki tane ölüm belgesi var. Şu an söyleyebileceğim tek şey bu. Hastanenin bana vermiş olduğu bir ölüm saati var ve şu an hiçbir şey bilmiyorum. Belki babam o süre zarfında can çekişiyordu, belki de onu canlı canlı tabuta koydular. Hastanelerden verilen iki farklı ölüm saati var. Belki babam da bu acıyı yaşadı, belki de kurtarılabilirdi. Doktor, hayatında böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını söyledi. Ambulanstaki görevliler bile videolarını çekti ve onlar da böyle bir şeyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler” şeklinde konuştu.