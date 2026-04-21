Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ceset bulunamazsa ne olacak? Hukukçulardan Gülistan soruşturmasına son nokta!

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin ceza avukatı Zeki Bulgan'dan önemli değerlendirmeler geldi. Delillerin güçlü olmasına dikkat çeken Bulgan, cesedin henüz bulunamamış olmasının yargılama sürecini etkilemeyeceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 15:24

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi soruşturması ekiplerin titiz çalışmalarıyla devam ediyor. Aradan geçen 6 yılın ardından güçlü delillerin bulunması ve tutuklamaların olması soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında, aradan geçen 6 yılın ardından bulunan güçlü deliller ve yapılan tutuklamalarla dosyanın seyrinin değiştiği ve cesedin bulunamaması durumunda dahi yargılama ve hüküm kurulmasının mümkün olduğu belirtildi.
Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den beri Tunceli'de kayıptır.
Yaklaşık 6 yıl sonra bulunan güçlü deliller ve yapılan tutuklamalar soruşturmanın seyrini değiştirmiştir.
Avukatlar, kamera görüntülerinin silinmesi, WhatsApp ve Instagram kayıtlarının yok edilmesi gibi ciddi iddiaların bulunduğunu belirtmiştir.
Bir mezar yerinin değiştirildiği yönündeki iddialar bilirkişi raporuyla desteklenmiştir.
Cesedin bulunamaması, soruşturmaya, yargılamaya ve hüküm kurulmasına engel teşkil etmemektedir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
"CİDDİ İDDİALAR SÖZ KONUSU"

Tutuklamalarla birlikte soruşturma sürerken, Doku'nun cesedinin henüz bulunmamış olmasının şüphelilerin ceza almasına engel olup olmayacağı tartışmaları gündeme geldi. Olayın üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtiğini hatırlatan Avukat Bulgan, dosyada şüpheliler aleyhine çok sayıda somut veri bulunduğunu ifade etti. Bulgan, "Eldeki verilere bakıldığında; kamera görüntülerinin silinmesi, maktulenin WhatsApp ve Instagram kayıtlarının yok edilmesi gibi ciddi iddialar söz konusu. Bu verilerin imha edilmesi süreci ve şüphelilerin kendi aralarındaki olağan dışı hareketlilik, dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte" dedi.

"YARGILAMAYA VE HÜKÜM KURULMASINA ENGEL DEĞİL"

Soruşturma dosyasında yer alan çarpıcı bir detaya da değinen Bulgan, bir mezar yerinin değiştirildiği yönündeki iddiaların bilirkişi raporuyla desteklendiğini söyledi. Raporda söz konusu alanda kazı işlemi yapıldığına dair verilerin bulunduğunu belirten Zeki Bulgan, tüm bu unsurların bir arada değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avukat Bulgan, "Gülistan Doku'nun uzun süredir hayata olduğuna dair bir belirti göstermemesi, öldüğüne dair güçlü bir karine oluşturmaktadır. Mahkeme, maktulenin ölmüş olduğunu kabul ederek; delillerin yok edilmesi, hastane kayıtlarının silinmesi ve şüphelilerin şüpheli hareketlerini bir bütün olarak ele alacaktır. Dolayısıyla, sadece cesedin bulunamaması, başlı başına soruşturmaya, yargılamaya ve hüküm kurulmasına engel değildir. Bu güçlü yan delillerle mahkemenin bir hükme varması muhtemeldir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy’dan geleneksel sanatlara güçlü destek mesajı
Böcek ailesi davasında otel sahibi ve ilaçlama firması sahibinin ifadeleri ortaya çıktı! Mahkeme başkanından tepki
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 13 yaralı
ETİKETLER
#Cinayet Davası
#Gülistan Doku
#Kayıp Öğrenci
#Tunceli Soruşturması
#Delil İmhası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.