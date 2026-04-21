Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması ekiplerin titiz çalışmalarıyla devam ediyor. Aradan geçen 6 yılın ardından güçlü delillerin bulunması ve tutuklamaların olması soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ceset bulunamazsa ne olacak? Hukukçulardan Gülistan soruşturmasına son nokta! Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında, aradan geçen 6 yılın ardından bulunan güçlü deliller ve yapılan tutuklamalarla dosyanın seyrinin değiştiği ve cesedin bulunamaması durumunda dahi yargılama ve hüküm kurulmasının mümkün olduğu belirtildi. Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den beri Tunceli'de kayıptır. Yaklaşık 6 yıl sonra bulunan güçlü deliller ve yapılan tutuklamalar soruşturmanın seyrini değiştirmiştir. Avukatlar, kamera görüntülerinin silinmesi, WhatsApp ve Instagram kayıtlarının yok edilmesi gibi ciddi iddiaların bulunduğunu belirtmiştir. Bir mezar yerinin değiştirildiği yönündeki iddialar bilirkişi raporuyla desteklenmiştir. Cesedin bulunamaması, soruşturmaya, yargılamaya ve hüküm kurulmasına engel teşkil etmemektedir.

"CİDDİ İDDİALAR SÖZ KONUSU"

Tutuklamalarla birlikte soruşturma sürerken, Doku'nun cesedinin henüz bulunmamış olmasının şüphelilerin ceza almasına engel olup olmayacağı tartışmaları gündeme geldi. Olayın üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtiğini hatırlatan Avukat Bulgan, dosyada şüpheliler aleyhine çok sayıda somut veri bulunduğunu ifade etti. Bulgan, "Eldeki verilere bakıldığında; kamera görüntülerinin silinmesi, maktulenin WhatsApp ve Instagram kayıtlarının yok edilmesi gibi ciddi iddialar söz konusu. Bu verilerin imha edilmesi süreci ve şüphelilerin kendi aralarındaki olağan dışı hareketlilik, dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte" dedi.

"YARGILAMAYA VE HÜKÜM KURULMASINA ENGEL DEĞİL"

Soruşturma dosyasında yer alan çarpıcı bir detaya da değinen Bulgan, bir mezar yerinin değiştirildiği yönündeki iddiaların bilirkişi raporuyla desteklendiğini söyledi. Raporda söz konusu alanda kazı işlemi yapıldığına dair verilerin bulunduğunu belirten Zeki Bulgan, tüm bu unsurların bir arada değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avukat Bulgan, "Gülistan Doku'nun uzun süredir hayata olduğuna dair bir belirti göstermemesi, öldüğüne dair güçlü bir karine oluşturmaktadır. Mahkeme, maktulenin ölmüş olduğunu kabul ederek; delillerin yok edilmesi, hastane kayıtlarının silinmesi ve şüphelilerin şüpheli hareketlerini bir bütün olarak ele alacaktır. Dolayısıyla, sadece cesedin bulunamaması, başlı başına soruşturmaya, yargılamaya ve hüküm kurulmasına engel değildir. Bu güçlü yan delillerle mahkemenin bir hükme varması muhtemeldir" diye konuştu.