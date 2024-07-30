Siyah poşet, leş kokusu! Ceset var zannettiler, ekipler alarma geçti: Eve girince şoke oldular

30 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:52

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir binada oturan vatandaşlar, zemin kattan gelen kötü kokular nedeniyle dairede bir ceset olabileceğinden şüphelendi.

EVİN HALİNİ GÖREN EKİPLER ŞOKE OLDU

Evde yaşayan iki gencin siyah çöp poşetleriyle eşya taşıdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri daireye girdiklerinde, etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü kokuyla karşılaştı.

BELEDİYE EKİPLERİ 'ÇÖP EVİ' TEMİZLEDİ

Mülk sahibine durum bildirildi ve taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaştı. "Çöp ev" Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

"SİYAH POŞETLE ÇIKTIKLARINI GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİK"

Binaya girdiklerinde leş kokusu geldiği ve dairede oturan gençlerin siyah poşetlerle evden çıktıklarını gördüklerinde şüphelendiklerini belirten apartman sakini Turan Ali İlke, "Ceset olabileceğinden şüphelendim. Polis geldiğinde de ‘Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı. Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı" ifadelerini kullandı.