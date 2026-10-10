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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 02:55
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 02:55

Çeşme Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Çeşme Belediyesinde rüşvet, irtikap ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 02:55
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 02:55

'de Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında karar çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Çeşme Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 10'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma; 'suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddialarıyla Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanarak Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G. ile büro memuru D.S.Y., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon, 5 Ekim'de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine temizlik işçisinin suçüstü yakalanmasıyla başlayan süreçle bağlantılı olarak gerçekleştirildi.
Evrak imha talimatını verdiği iddia edilen B.S. hakkında başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edildi ve 12 şüpheli 7 Ekim'de gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Çeşme Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B'nin de bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Çeşme Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G. ile büro memuru D.S.Y. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÇEŞME BELEDİYESİNE OPERASYON

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmış, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edilmişti.

Çeşme Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edilmiş, bunun üzerine operasyon başlatılmıştı.

Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de bulunduğu 12 şüpheli, 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, dün adliyeye sevk edilmişti.

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#izmir
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#B.ş.
#E.c.d
#Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
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