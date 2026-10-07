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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:48

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında

İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne "ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük" operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:48

İzmir'in Çeşme ilçesinde, belediyedeki ihale ve alımlarda usulsüzlük iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonun belediyede çalışan Efe Sağlamer'in, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi. 

HABERİN ÖZETİ

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
İzmir Çeşme Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi ve bu kapsamda üç belediye yetkilisi gözaltına alındı.
Operasyon, İzmir Çeşme Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlendi.
Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz gözaltına alındı.
İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.
Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

3 BELEDİYE YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

'ne yönelik 'ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddiaları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili ve Yapı Kontrol Müdürü Furkan Yiğit gözaltına alındı.

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında


 

OPERASYONU EŞİNİN ŞİKAYETİ BAŞLATTI

Yürütülen soruşturmanın detaylarında ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Belediyeye yönelik operasyonun, yine Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer'in, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi. 

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında

Efe Sağlamer'in şikayet dosyasında; rüşvet çarkı, usulsüz yapı işlemleri ve imar uygulamalarında bazı kişilere himaye sağlandığı yönünde ciddi iddiaların yer aldığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü öğrenildi.

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#Çeşme Belediyesi
#Ihale Usulsüzlüğü
#Buğçe Sağlamer
#Emre Can Durmaz
#Furkan Yiğit
#Gündem
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