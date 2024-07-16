Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında kahreden detay! Kaçmasalardı hayatta olacaklardı

16 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:07

Bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas’ın hayatını kaybettiği yangın ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alandaki yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Ovacık Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 12.00 civarında çıktığını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirterek, orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin süratli müdahalesiyle yangının 14.30'da kontrol altına alınıp söndürüldüğünü söyledi.

"Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı" açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.

HELİKOPTER ARAMASINDAN SONUÇ ALINAMADI

Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi.

Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler.

Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı.

Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı.

Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik.

2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar.

Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı."

Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı.

Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın" diye konuştu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan arazide bulunan cenazeler, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Korkunç yangında hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün (38) baba oğul, Mine Elmas'ın (35) ise Mesut Coşkunöz'ün yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde ikamet eden Mesut Coşkunöz'ün sıhhi tesisatçılıktan emekli olduğu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Oğlu Hilmi Coşkunöz'ün ise tekniker olduğu belirtildi.

YANGINDA EVLERİ HASAR ALMAMIŞ

Yangının etkili olduğu bölgedeki 4 evin sahiplerinin akraba oldukları, evleri tatil için yazlık olarak kullandıkları bildirildi.

Yangın sırasında panikleyerek araziye kaçan ve dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen 3 kişinin yaşadığı evlerin ise yangında hasar almadığı belirlendi.