İzmir'i küle çeviren izmarit! Çeşme'deki orman yangınının çıkış anı kamerada

30 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:57

İzmir'in 3 ilçesinde başlayan orman yangınları 500 hektarlık alanı küle çevirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 yangının da söndürüldüğünü açıkladı.

Yangınlar havadan ve karadan yoğun müdahaleyle saatler süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alınabildi.

İZMİR'İ KÜLE ÇEVİREN İZMARİT

Öte yandan, Çeşme ilçesindeki orman yangınının sigara izmaritinden kaynaklandığını ortaya çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor.

İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İZMARİTİ ATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Menderes‘te yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.