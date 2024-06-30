İzmir'de orman yangını kabusu sürüyor! Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı

30 Haziran 2024 07:37 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 07:41

Türkiye bir kez daha orman yangınlarıyla sınanıyor. Son haftalarda art arda yaşanan orman yangınlarının son adresi İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri oldu.

Bölgede dün başlayan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti. Ancak dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başlandı.

Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı. Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahaleye tekrar start verildi.

YANGIN BÖLGESİ KAMERADA

Diğer yandan yangınların neden olduğu tahribat günün ışımasıyla ortaya çıktı. Selçuk'ta alevlerin zarar verip küle döndürdüğü alanlar İhlas Haber Ajansı'nın drone kameraları tarafından kayda alındı.