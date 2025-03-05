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 | Merve Yaz

Çeşme'deki usulsüz şezlong rantına Yargıtay engeli! Hukuk mücadelesini kazandı

Yaz aylarında şezlong ve menü fiyatlarıyla gündemden düşmeyen, tepki odağı haline gelen turistik tatil beldesi Çeşme ile ilgili emsal bir karar çıktı. Beldede denize girmek için özel bir işletmenin sahilini seçen Eşref Kaya isimli vatandaşa engel çıktı. İşletme yetkilileri Kaya'yı engellemeye çalışt. Bunun üzerine tatilci soluğu mahkemede aldı. Yargıtay, Kaya’yı haklı bularak emsal bir karar verdi. İşte detaylar...

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Çeşme'deki usulsüz şezlong rantına Yargıtay engeli! Hukuk mücadelesini kazandı
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 16:03

Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50’nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme’de vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve bunlardan istenen fahiş fiyatlar nedeniyle her yaz isyanın eşiğine geliyor. Ancak bu durumla mücadele etmek isteyen bir vatandaş, haklı davasını kazanarak emsal bir karara imza attı.

YARGITAY'A BAŞVURDU

Plajları ticari alan haline getiren işletmelere karşı açılan davada Yargıtay önemli bir karar aldı. Çeşme’de denize girmek isteyen Doktor Eşref Kaya, bir işletmenin önüne havlu sererek denize girmek istedi ancak işletme sahipleri tarafından engellendi. Şezlong kiralamadan plaja girişin mümkün olmadığı iddiasıyla Kaya’ya müdahale eden işletme çalışanları, sert tepki göstererek tartışma çıkardı.

HUKUK SAVAŞI BAŞLADI

Ekol TV'nin haberine göre; yaşanan olay sonrası Eşref Kaya, işletme yetkilileri ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatarak, üç sanık hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan iddianame hazırladı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme sürecinin ardından sanıklara 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınmasıyla birlikte önemli bir karar çıktı. Yargıtay, plajların kamuya ait alanlar olduğuna ve herkesin eşit şekilde faydalanması gerektiğine hükmetti. İşletmelerin şezlong kiralama zorunluluğu getiremeyeceğini ve vatandaşların plajları serbestçe kullanabileceğini belirten karar, tüm sahil beldeleri için emsal niteliğinde olacak.

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Çeşme Ilıca Halk Plajı'nda şezlong var mı?
Ilıca ve Tekke plajı şezlong ve şemsiye fiyatları belli oldu ... Ek Bilgiler. Plaj Ücretsizdir: Ilıca Plajı'na giriş ücretsizdir, ancak şezlong ve şemsiye kullanımı ücretlidir. Şezlong ve Şemsiye Almak Zorunlu Değildir: Kendi plaj ekipmanlarınızı getirerek de plajdan faydalanabilirsiniz.
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