Yerli turist yurt dışına çıktı, oteller boş kaldı! Konserler bile iptal ediliyor

10 Temmuz 2024 17:41 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:42

Son zamanlarda tatil bölgelerinde faaliyet gösteren otel ve kafe işletmeleri, yoğunluğun az olmasından oldukça şikayetçi. Yerli turistler ise fahiş fiyatlardan dolayı tatillerini yurt içinde değil yurt dışında yapıyor. Vatandaşlardan gelen tepkilere göre, bölgedeki işletmeciler yerli turistlere yabancı turistlerden daha pahalı fiyat tarifesi uyguluyor.

Hal böyle olunca da yerli turistler yurt dışındaki tatil bölgelerini tercih ediyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşanan yoğunluk, geçen seneye oranla neredeyse yüzde 40 azalmış durumda.

Yerli turistlerin yurt dışını tercih etmesi ve bölgede oluşan yoğunluğun azalmasını tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk önemli mesajlar verdi.

Geçen yıldan bu yana konaklama fiyatlarında ciddi artışlar var. Hem Avrupa pazarında hem Rus pazarında ve hem de iç pazarda Türkiye’de tatil yapmak isteyen müşteri profili için fiyatlar yüksek kalıyor artık. Bu sebeple, yolcular başka turizm bölgelerini tercih etmeye başladı. Bölgedeki oteller Temmuz ayıyla ilgili son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için periyodik olarak yüzde 15 ila 30 arasında indirim kampanyası başlattı.

Şu an fiyatlar oldukça yüksek, geçen yıla göre yüzde 50-70 daha fazla arttı. Bu durum hem Avrupalı hem Rus hem de yerli turistleri oldukça zorluyor. Avrupa’da en pahalı ülkeler arasına girdik.

Türkiye’deki tatil fiyatlarının bu kadar artmasının sebeplerini sayacak olursak;

Pandemi sonrası Avrupa’da yükselen enflasyon ve maliyetlerin artmasıyla birlikte alım gücünün zayıflaması, Rusya - Ukrayna savaşı, Avrupa şampiyonası nedeniyle özellikle Almanya’daki yaz tatili izinlerinin ertelenmesi, Türkiye’deki enflasyon ve anormal şekilde artan fiyatlar, personel ve girdi maliyetlerin yükselmesi ve otellerin son iki yılda fiyatlarını %100 arttırmış olması olarak görüyorum.

"BODRUM GARİP BİR YAZ SEZONU GEÇİRİYOR"

Özellikle şu dönemde yani Temmuz ve ağustos aylarının konaklama sektöründe en yüksek fiyatların olduğu bir dönemdeyiz. Fakat talepler istenilen düzeyde değil. Hem Antalya’da hem de egedeki otellerde doluluklar %60-80 civarında. Aslında bu normal bir durum değil. Normal şartlarda bu doluluklar şu anda %100’lerde olmalıydı. Sezonun en yoğun döneminde bu kadar boşluk olması iyi bir sezon olmadığının göstergesidir. Bodrum’da yüksek fiyatı lüks işletmeler dolu. Bu tesislere gidenlerin gelir düzeyi yüksek insanların tercih ettiği oteller, restoranlar ve plaj mekanları dolu. Bir taraftan özel plajlarda gününü geçiren çok zengin bir kitle varken öbür taraftan şehir içindeki restoranlar boş kalıyor. Mağazalardaki alışverişler durgun. Bodrum’da garip bir yaz sezonu yaşıyoruz.

"ABSÜRT FİYATLARIN SEBEBİ PARA KAZANMA HIRSI"

Hem yabancı turistlere ve hem de gelir düzeyi nispeten daha düşük yerli turistlere hitap eden yerlerde ciddi boşluklar var. Buradaki en büyük sorun fiyatlar müşteri için tahmin edilebilir değil artık. Fiyat algısı maalesef kontrolünü kaybetmiş durumda. Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi bölgelerde en büyük sorun bu bölgelerdeki esnafın yüksek kira maliyetlerinin yanında yeme içme ve personel maliyetlerinin de çok ciddi artmasıdır. Tabii işin içine daha fazla para kazanma hırsı girince iş absürt fiyatlar ortaya çıkabiliyor.

Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi yerlerde fiyat algısı kalmamış. Ekonomik krizde olan müşteri kitlemiz var ve doğal olarak yerli turist kaçıyor. Bodrum’da konaklama tesisleriyle restoranlar da paralel şekilde ilerliyor. Konaklama sektöründeki fiyat artışları restoran, bar gibi diğer hizmet sektörü işletmelerinde de mevcut. Yerli ve yabancı müşteriler Bodrum gibi yerlerden çekildiği zaman doğal olarak restoranlar da boş kalıyor.

Bu pahalılık sadece yerli turiste değil yabancı turiste de pahalı geliyor. Hasbelkader bu bölgelere tatile gelen turistler de dar bütçeleri ve pahalılık nedeniyle ekstra yeme - içme faaliyetinde bulunamıyor ve alışveriş yapmıyor.

"FAHİŞ FİYATLAR SEBEBİ İLE KONSERLER İPTAL OLUYOR"

Tatil bölgelerinde sıklıkla yaz konserlerinin yeterli talep görememesinden dolayı iptallerinin olduğunu gözlemliyoruz. Hem konsere gidecek vatandaş yok hem de fahiş fiyatlardan dolayı insanlar bilet almaktan kaçınıyor.

Mesela eskiden harbiye açık hava konserleri olurdu. Gülhane’de, İzmir fuarında konserler olurdu ve binlerce kişi gelip izlerdi. Ama o zamanlar uygun fiyatlara bu konserlere giderdi. 100-150 TL’ye gidilen konserler yok artık. Şimdi halk konserleri de lüks konserlere dönüştü.

Mesela geçen gün Bodrumda ünlü bir pop şarkıcımızın konserinin iptal olduğunu gördüm. İptal edilen konserin biletleri 5 bin TL ile 7000 TL arasında değişen fiyatla satılmış. Yani yaklaşık 200 dolara satılan konser biletinden bahsediyoruz. Bu fiyatlar bırakın Türkiye’yi, Amerika’da veya Avrupa’da bile çok pahalı olarak değerlendirilir.

Evet her şeyin maliyeti arttı diyoruz ama bir başka gerçek daha var. Esnafımız da fiyat belirlerken işin ucunu kaçırmış durumda. Bu böyle devam ettiği sürece herkes bundan zarar görmeye devam edecek bence.