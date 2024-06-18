Çeşme'ye 4 günde 150 bin araç giriş yaptı!

18 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 14:41

9 günlük bayram tatilinde, turizmin gözbebeği Çeşme'nin en çok tercih edilen tatil beldelerinin başında geldiğini vurgulayan Başkan Denizli, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12- 16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda. Bu öngördüğümüz rakamdı. Plajlardaki yoğunluklardan ve esnaflardan gelen olumlu yorumlardan Çeşme'ye gelen tatilci sayısının çok yoğun olduğunu anlayabiliyoruz.

Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'leri aştı. Bayramın 3. ve 4. günü doluluğun yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor. Lüks segmentli otellerde bu oran biraz daha düşük seyrediyor şimdilik. Ama oralarda da yüzde 100 doluluğa ulaşılacağını söyleyebiliriz. 1- 1.5 milyon tatilciye ev sahipliği yapacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.



ENGELSİZ PLAJLARIMIZI ARTTIRACAĞIZ

Çeşme'nin 13 Mavi Bayraklı plajının 3'ünün Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz halk plajı olarak işletildiğini, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın da Mavi Bayrak'a sahip olduğunu ve engelsiz plajı olduğunu vurgulayan Başkan Denizli, "Engelsiz plajları son derece önemsiyoruz. Şimdilik Ilıca Plajı engelsiz plaj konumunda. Fakat engelsiz plajlarımızın sayısını arttırmak en büyük hedefimiz. Engelsiz yaşam için Çeşme'de yaşayan bütün engellileri sonuna kadar destekleyen ve onların sosyal yaşamın içinde hak ettikleri şekilde yaşayabilecekleri alanlar oluşturmak en büyük hedefimiz" diye belirtti.



"DENETİMLERİ SIKLAŞTIRIYORUZ"

"Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hizmetlerden olumsuz etkilenmemesi için belediye personelimiz, büyük bir özveriyle çalışıyor" diye belirten Başkan Denizli, "7/24 hizmet verdiğimiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu dönemde çalışma şeklimizde farklı uygulamalar da yapacağız. Yeni yöntemler deneyeceğiz. Özellikle plaj ve yeşil alanlarda temizlikle ilgili denetimleri arttıracağız. Çeşme, yerleşik nüfusu 50 bin olan bir kent. Yaz dönemlerinde 700 bin ile 1,5 milyon arasında ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Tabi ki, aldığımız ödeneklerle böyle bir popülasyona hizmet vermek kolay değil. Biz, alternatif çözümler üretmeye bakıyoruz. Biraz da vatandaşlarımız dikkat ederlerse, kamu alanlarına, 'Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak' diyerek özen gösterirlerse, belediye ekiplerimiz de vatandaşın gücünün yetmediği yerde temizliğe destek olurlar" şeklinde konuştu.