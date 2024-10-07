Ceviz için çıkan kavgaya iş makinesiyle daldı: Cezası ağır oldu!

07 Ekim 2024 22:55 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 23:02

İstanbul Arnavutköy’de ceviz meselesinden çıkan kavgaya iş makinesiyle gelen şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Samsun’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle komşuların tartışmasıyla çıkan kavgaya iş makinesiyle karışan sürücünün cezası kesildi.

İKİ KOMŞU​ KAVGA​ ETTİ

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşmişti. İddiaya göre sokakta bulunan ceviz​ ağacından ceviz toplamaya çalışan çocuklar, cevizleri park halindeki otomobilin üzerine düşürmesiyle iki komşu arasında kavga çıkmıştı.

TAŞLI SOPALI SALDIRI: 20 YARALI!

Kavgada taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmıştı. Kavgaya iş makinesine binip dahil olan Mehmet Ş. T. ve iş makinesini kalabalığın üzerine sürdü. Olayda park halindeki 4 aracın zarar görürken 20 kişi de yaralanmıştı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlar karakola götürülerken, iş makinesiyle dahil olan Mehmet Ş. T, ise gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.