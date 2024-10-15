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Cezaevi firarisinden gazetecilere pişkin sözler: Başlığı düzgün atın

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:36

Konya'da 17 ayrı dosyadan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için ekipler harekete geçti. Saklandığı evde ekipler tarafından yakalanan şahıs kontrol için hastaneye sevk edilirken gazetecilere “Başlığı düzgün atın” diye seslendi.

Konya​'nın Karatay​ İlçesinde emniyet güçleri; hırsızlık​, kasten adam öldürme, motosiklet hırsızlığı, taksirle yaralama, suç eşyasını satın alma gibi 17 farklı suçtan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Galip D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında; şüphelinin, Emirgazi Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.

Cezaevi firarisinden gazetecilere pişkin sözler: Başlığı düzgün atın - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisler Galip D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere “Başlığı düzgün atın” derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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