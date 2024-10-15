Cezaevi firarisinden gazetecilere pişkin sözler: Başlığı düzgün atın

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:36

Konya'da 17 ayrı dosyadan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için ekipler harekete geçti. Saklandığı evde ekipler tarafından yakalanan şahıs kontrol için hastaneye sevk edilirken gazetecilere “Başlığı düzgün atın” diye seslendi.