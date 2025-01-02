Cezaevinden çıktığı gibi husumetlisi öldürdü

02 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:56

Adana'da bir kişi, cezaevinden çıktığı gibi soluğu husumetlisinin yanında aldı. Husumetlisini sırtından vurarak öldüren adam ve ona yardım ettiği tespit edilen şahıs tutulandı.

Adana'da 8 Haziran 2022 yılında ev kurşunlaması yüzünden yaşanan tartışma sonrası taraflardan Muhammet S. (23) ve Kadir T. (25) barışmak için buluştu. Barış buluşmasında çıkan tartışmada Kadir T., yanında getirdiği tabanca ile Muhammet S.'yi öldürdü. Bu olaydan sonra 2 Eylül 2023'te Muhammet S.'nin ağabeyi, Yasin S.nin ölümünden sorumlu tuttuğu Aşkın Kaya'yı tabancayla başından vurarak öldürdü.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, CİNAYET İŞLEDİ

Ağabeyinin ölümüyle ilgi olayda Fırat Ş. (22) polise ifade verdi. Bu olayla ilgili Emrah K. (27), Fırat Ş.'ye husumet güttü. 2023 yılında ‘Kasten yaralama' suçundan cezaevine giren Emrah K., tahliye oldu. Arkadaşı Adnan A. (24) ile buluşan Emrah K., Fırat Ş.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Emrah K., Fırat Ş.'yi sırtından vurarak öldürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah K. ve Adnan A.'yı yakalamak için kentte çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ile KGYS görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda Emrah K. ve Adnan A. yakalandı.

İFADELERİNDE SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Emniyete götürülen Adnan A.'nın ifadesinde, “Emrah silahını bana verip, Fırat'ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, Fırat'ı öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok” dediği öne sürüldü. Emrah K. ise, Fırat Ş.'yi arkadaşı Adnan A.'nın öldürdüğünü öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah K. ve Adnan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.