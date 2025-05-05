Cezaevinden kriptolu talimat! Barış Boyun'un İtalya'dan Türkiye'ye uzanan ağı deşifre oldu

İtalya'da tutuklu bulunan çete lideri Barış Boyun'un örgütüne verdiği şifreli talimatlar deşifre oldu. Boyun'un, kendisini cezaevinde ziyarete gelen kayınbiraderi Efe Kantik'i kullanarak "pizzini" adı verilen 2000'li yıllarda Sicilyalı mafya babası Bernardo Provenzano'nun bulduğu bir şifreleme yöntemiyle talimat verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

İtalya'da Bagnaia Cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun, ele başı olduğu çetenim sürekliliğini ve motivasyonunu artırmak için aynı zamanda çete üyesi de olan kayınbiraderi 41 yaşındaki Efe Kantik'i kullandığı ortaya çıktı. Cezaevi ziyaretlerinde gizliden Kantik'in eline not tutuşturan Boyun kameralara yakalandı. Şifresi çözülen bir notunda "Burada ne kadar önde olduğumu bilmiyorsunuz, ben de burada boş boş dolaşmıyorum, ben de buradan çalışıyorum" dediği tespit edildi.

"PİZZİNİ" ADI VERİLEN ŞİFRELEME YÖNTEMİ KULLANIYORDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Boyun, küçük kağıt parçalarına yazdığı bu mesajlarda "pizzini" adı verilen 2000'li yıllarda Sicilyalı mafya babası Bernardo Provenzano'nun bulduğu bir şifreleme yöntemiyle hareket ediyordu. Bu yöntem MÖ 60 yıllarında Julius Caesar'ın alfabedeki karakterleri üç basamak kaydırarak icat ettiği yöntemle aynı ilerliyordu. Yani A yerine D, B yerine E harfini kullanmak gibi.

Şifreleme bununla da sınırlı değildi. Notlarını karmaşık hale getirmek istiyen Boyun, İtalyan kriptolog Giovan Battista Bellaso'nun bulduğu Vigenère yöntemini ve Charles Wheatstone'nin Playfair Şifresi'ni de aktif olarak kullanıyordu.

PLAYFAİR ŞİFRESİ METODUNU

Boyun, şifreleri mesajlarında kimi zaman Bellaso'nun bulduğu, alıcının mesajı çözmek için bilmesi gereken, üzerinde anlaşılan bir anahtar kelime seçiyordu. Kimi zaman ise tek tek harfler yerine harf çiftlerini şifreleyen ve bu nedenle kırılması daha zor olan Playfair Şifresi metodunu tercih ediyordu.

KAMERALARA YAKALANDI

Yazılan şifreli notların Boyun tarafından cezaevi ziyaretlerinde Efe Kantik'e vedalaştığı anlarda gizli bir şekilde verildiğini görüntülerle tespit eden polis operasyon için düğmeye bastı. Kantik, geçen hafta İtalya'nın Milano şehrinde bir restoranda öğle yemeği yerken yakalandı. Kantik'in Boyun'dan aldığı şifreli görev notlarını çetenin şu anki liderlik koltuğunda oturan Gurur Işınçelik ve Mert Gültepe'ye ilettiği belirlendi.

KAYINBİRADER EFE KANTİK YAKALANIP TUTUKLANDI

Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yasadışı göçe yardım ve yataklık, belge sahteciliği, cinayet dahil olmak bir çok suçtan hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunan Kantik İtalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.