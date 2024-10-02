CHP Buldan Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca'ya bıçaklı saldırı! Hayati tehlikesi var

02 Ekim 2024 10:48 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:54

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca bıçaklı saldırıya uğradı. Çok sayıda bıçak darbesi alan Mehmet Karaca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

CHP​'nin Denizli​ teşkilatını sarsan bir olay yaşandı. Buldan​ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca, arkadaşı tarafından bıçaklandı. Karaca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

ALKOLLÜ GECEDE KAN AKTI

Olay Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. CHP Buldan Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca (26) bir grup arkadaşıyla birlikte gece alkol aldı. Karaca'nın yanında bulunan arkadaşı M.B. ile aralarında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanında bulunan bıçakla Karaca'yı vücudunun farklı noktalarında defalarca yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaca, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra Denizli'ye sevk edilen Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan M.B.'nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.