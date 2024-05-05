CHP Genel başkan yardımcısından büyük gaf! Cumhurbaşkanlığından düzeltme geldi

05 May 2024 15:56 - Güncelleme : 05 May 2024 15:58

CHP İçişleri Bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşım ile kamuoyunu tedirgin etti. Dizi seti için kullanıldığı anlaşılan silahları farklı şekilde lanse ederek büyük bir gafa imza attı.

Murat Bakan; "Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Bunun Türkiye’de ikamet eden farklı milliyetlerden milyonlarca düzensiz göçmen olduğu da düşünüldüğünde ulusal güvenliğimiz için nasıl bir risk oluşturabilir? Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz." Şeklinde bir açıklama yaparak gündem oldu. Ancak gerçek çok farklıydı. İstanbul'da ele geçirildi diye paylaşılan silahlar TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin setinde kullanılan kurusıkı silahlardı.

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezide konuya açıklık getirme amaçlı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Dün İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir?" şeklindeki iddialar, kamuoyunda tedirginlik yaratmaya yönelik manipülatif iddialardır. 4 Mayıs 2024 tarihinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından İstanbul/Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine bir araç durdurulmuş, aracın bagajında çeşitli modellerde toplam 141 adet silah ve çeşitli mühimmatlar olduğu görülmüş ve araçta bulunan 2 şahıs ve silahlar polis merkezine intikal ettirilmiştir.

"MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Polis merkezinde yapılan incelemede; araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası’nda bir dizinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu tespit edilmiş, bahse konu şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır. Bahse konu set ekipmanı ile ilgili fotoğrafların kasıtlı biçimde "gerçek cephane" olarak paylaşıldığı ve "sığınmacılarla" ilişkilendirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz"