TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma! Bakan Tunç'tan uyarı: 'Yargı kararına uyun'

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve provokatif paylaşımlar hakkında harekete geçtiğini duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma! Bakan Tunç'tan uyarı: 'Yargı kararına uyun'
Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve yapılan paylaşımlar üzerine başlatıldığını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma! Bakan Tunç'tan uyarı: 'Yargı kararına uyun'

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.

"YARGI KARARINA SAYGI, ZORUNLULUKTUR"

Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir.

Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğruyoldur."

