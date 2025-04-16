CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti. Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.

YSK İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetti. İlçe Seçim Kurulu kararında, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği belirtildi.

"DELİL VE BELGEYE DAYANMIYOR"

Kararda, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.