CHP'de 'şaibeli kurultay' soruşturması: Ekrem İmamoğlu ve 85 kişi ifade veriyor

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 86 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki 'şaibe' iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı.

86 ŞÜPHELİ İFADE VERİYOR

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 86 şüphelinin ifadesi alınıyor.

EKREM İMAMOĞLU DA LİSTEDE

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ifadesi alınacağı öğrenildi. Ayrıca CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalemi Şükran Kütükçü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat ile gazeteciler İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç de ifade verecek isimler arasında yer alıyor.

İFADESİ ALINAN İLK ŞÜPHELİ

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ilk ifadesi alınan isimlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Çağlar Çağlayan oldu. Avukat Çağlayan, şaibe iddialarına ilişkin Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada partisinin vekili olarak görev almış ve partisini savunmuştu.