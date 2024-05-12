CHP lideri Özel'den anneler gününde anlamlı ziyaret 

12 May 2024 20:43 - Güncelleme : 12 May 2024 20:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü münasebetiyle İzmir'in Karşıyaka bölgesindeki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na ziyaret gerçekleştirdi. Anıt mezara ilk olarak Özgür Özel, ardından CHP temsilcileri ve ilçe belediye başkanları tarafından karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Anlamlı ziyarete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, diğer ilçe belediye başkanları ve kadın kolları başkanları da katıldı.

Günün anlamına özel açıklamalarda bulunan Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet kenti İzmir'de Cumhuriyet'in en müstesna ilçelerinden bir tanesi Karşıyaka'da sizlerle birlikteyiz. Hemen arkamızdaki toprak, bu dünyanın görmüş olduğu bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirmiş, onu yetiştirmiş ve onu bize kazandırmıştır. Eğer Zübeyde anne olmasaydı bugün burada biraz önce isimleri anılan makam mevki sahiplerinin hiçbirisi bu görevlerde olmazdı. Zübeyde anne olmasaydı bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti toprağı olmazdı. Burada bağımsız bir cumhuriyet, çağdaş bir cumhuriyet, hüküm sürüyor olmazdı" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN HER ŞEYDEN ÜSTÜN OLDUĞUNU HATIRLAYACAĞIZ"

Atatürk'ün annesinin vefatının ardından söylediği sözleri hatırlatarak konuşmasını sürdüren Özel, "Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce şu konuşmayı yaptı, tam burada dedi ki, 'Burada yatan annem, eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Annemin kaybından şüphesiz çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu vardır ki o da anamı vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına gömülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında fakat milli hakimiyet sonsuza dek devam edecektir. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur.'

"CUMHURİYETİN KAZANIMLARINI BİLECEĞİZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesinin kaybından öncelik keyfi idaresini sorumlu tutmakta haklıdır. Annesi o keyfi idarenin iyi yönetememesi sebebiyle sağlığından olmuş, tedavi olamamış ve hastalığa yenik düşmüştür. Ancak o keyfi idarenin değişmesi, tek adam rejiminin değişmesi; halkı teba gören, kul gören ve birisi için yaşayan rejim yerine herkesin halk için eşit haklara sahip anayasal yurttaşların sağlık hakkı için, barınma hakkı için çalıştığı, milli egemenliğin bir kişi de değil bütün millette olduğu bu cumhuriyetin varlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü teselli etmiş. Anne acısını yüreğinden almış, yerine huzur vermiştir. O yüzden cumhuriyetin kazanımlarının ayrı ayrı kıymetini bileceğiz. Devrimlerine her birisini ayırmadan ayrı ayrı sahip çıkacağız. Halk egemenliğinin, demokrasinin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha hatırlayacağız" diye konuştu.