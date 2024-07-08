CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

08 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:42

CHP lideri Özgür Özel, Esad ile görüşeceğini duyurdu: Sığınmacı meselesi için herkes irade göstersin

CHP lideri Özgür Özel, Esad ile görüşeceğini duyurdu: Sığınmacı meselesi için herkes irade göstersin



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu programda Bahar Feyzan, Özel'e 'Hobileriniz var mı? Dizi izler misiniz mesela?' diye sordu.

Özel, yatılı okul arkadaşlarıyla tatil yaparken DJ'lik yapmaktan hoşlandığını söyledi.

Sözlerine devam eden Özel, iyi bir şarkı listesi olduğunu belirterek en çok dinlediği 25 şarkıdan bazılarını gösterdi.

"BENDEN YOUTUBER OLUR"

"Benden YouTuber olur'." diyerek bir de espri yapan Özel, daha sonra en çok dinlediği şarkılar listesini paylaştı.

Özel, "Yatılı okul arkadaşlarımla tatil yaparken DJ’lik yaparım. Ama öyle cıstak cıstak değil de hepimizin sevdiği şarkılar. En çok dinlediğim 25 şarkıya bakalım." ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in en çok sevdiği şarkılar...

Ahmet Kaya- Hep Sonradan

Ata Sözeri- Büklüm Büklüm

Cem Karaca- O Leyli

Manuş Baba- İki Gözümün Çiçeği

Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat

Zülfü Livaneli- Yiğidim Aslanım

Kızılırmak- Gidenlerin Ardından

Cem Adrian- Sen Gel Diyorsun

Sezen Aksu- Begonvil

Funda Arar- Senden Öğrendim

Ahmet Kaya- Yorgun Demokrat

MFÖ- Sarı Laleler

Düş Sokağı Sakinleri- Sevdan Bir Ateş

Şebnem Ferah- Sil Baştan

Berlin Flarmoni Orkestrası

Leonard Cohen- Everybody Knows