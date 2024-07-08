CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir YouTube programında en çok dinlediği şarkıları paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk oldu.
Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu programda Bahar Feyzan, Özel'e 'Hobileriniz var mı? Dizi izler misiniz mesela?' diye sordu.
Özel, yatılı okul arkadaşlarıyla tatil yaparken DJ'lik yapmaktan hoşlandığını söyledi.
Sözlerine devam eden Özel, iyi bir şarkı listesi olduğunu belirterek en çok dinlediği 25 şarkıdan bazılarını gösterdi.
"BENDEN YOUTUBER OLUR"
"Benden YouTuber olur'." diyerek bir de espri yapan Özel, daha sonra en çok dinlediği şarkılar listesini paylaştı.
Özel, "Yatılı okul arkadaşlarımla tatil yaparken DJ’lik yaparım. Ama öyle cıstak cıstak değil de hepimizin sevdiği şarkılar. En çok dinlediğim 25 şarkıya bakalım." ifadelerini kullandı.
İşte Özel'in en çok sevdiği şarkılar...
Ahmet Kaya- Hep Sonradan
Ata Sözeri- Büklüm Büklüm
Cem Karaca- O Leyli
Manuş Baba- İki Gözümün Çiçeği
Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat
Zülfü Livaneli- Yiğidim Aslanım
Kızılırmak- Gidenlerin Ardından
Cem Adrian- Sen Gel Diyorsun
Sezen Aksu- Begonvil
Funda Arar- Senden Öğrendim
Ahmet Kaya- Yorgun Demokrat
MFÖ- Sarı Laleler
Düş Sokağı Sakinleri- Sevdan Bir Ateş
Şebnem Ferah- Sil Baştan
Berlin Flarmoni Orkestrası
Leonard Cohen- Everybody Knows