AK Parti'den Özgür Özel'in zafer işareti örneğine tepki: Madara olmayın

04 Temmuz 2024 16:31 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:53

Merih Demiral bozkurt işareti yaptı, Oğuz Kağan destanı gündem oldu! İşte Türk tarihinde kurt sembolü

Merih Demiral bozkurt işareti yaptı, Oğuz Kağan destanı gündem oldu! İşte Türk tarihinde kurt sembolü

CHP lideri Özgür Özel ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen CHP lideri, bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral hakkında soruşturma başlatan UEFA'ya tepki göstermişti.

CHP liderinin açıklamasında, Demiral ile isim vermeden Amedspor futbolcusu Deniz Naki'yi kıyaslamasına ise tepki gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP liderine tepki gösterdi.

"SUNDUĞU 'AMA' BİR TERÖR PROPAGANDASI ÖRNEĞİ"

Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı, Merih Demiral’ın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu “Ama” bir terör propagandası örneği.

"ÇEVİRMEKLE UĞRAŞIP MADARA OLMAYIN"

Polis karakoluna saldıran teröristleri “Dersim’in yiğitleri” olarak niteleyen bir terör sempatizanı ile ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edip manşetlere taşıyan bir memleket evladını bir tutmak, öz vatanına yabancılaşmaktır.

Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın"