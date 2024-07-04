Almanya, Türkiye Büyükelçisini bakanlığa çağırdı! Konu: Merih Demiral'ın bozkurtlu gol sevinci
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 13:00 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:22
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Konu, Türkiye-Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral...
Almanya Dışişleri Bakanlığı, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası sırasında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.
UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan UEFA, Demiral hakkında dün soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."
Kaynak: Tgrthaber.com