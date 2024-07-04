Almanya, Türkiye Büyükelçisini bakanlığa çağırdı! Konu: Merih Demiral'ın bozkurtlu gol sevinci

04 Temmuz 2024 13:00 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:22

Merih Demiral bozkurt işareti yaptı, Oğuz Kağan destanı gündem oldu! İşte Türk tarihinde kurt sembolü

Merih Demiral bozkurt işareti yaptı, Oğuz Kağan destanı gündem oldu! İşte Türk tarihinde kurt sembolü

UEFA daha önce de aynısını yaptı! İşte Merih Demiral’ı bekleyen ceza

UEFA daha önce de aynısını yaptı! İşte Merih Demiral’ı bekleyen ceza

Almanya Dışişleri Bakanlığı, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası sırasında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan UEFA, Demiral hakkında dün soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."