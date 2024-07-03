UEFA'nın 'bozkurt' soruşturmasına Merih Demiral'dan cevap: Yüksel Türk! 

03 Temmuz 2024 21:25 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 21:30

UEFA tarafından Merih Demiral'a maç sonu yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı

UEFA tarafından Merih Demiral'a maç sonu yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 büyük bir zafere imza attı. Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı 'bozkurt işareti' Avrupa'yı oldukça rahatsız etti. UEFA, Merih Demiral bozkurt işareti yaptığı için skandal bir karar alarak soruşturma başlattı.

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti Almanya'da da rahatsızlığa sebep oldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" dedi.

DEMİRAL'DAN TOKAT GİBİ CEVAP!

Demiral'dan gelen eleştirilere tokat gibi cevap geldi. 'Irkçılık' yaftası yapıştırılmaya çalışılan başarılı savunmacı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Instagram hesabından maç anına ait fotoğrafını paylaşan Demiral, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" diyerek not ekledi. Demiral paylaşımında Türk bayrağı kullandı.

BOZKURT İŞARETİ ALMANYA'DA YASAK DEĞİL

Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücü Hareketi "Almanya'daki Türk aşırı sağı" olarak tanımlıyor, "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor. Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da yasak değil.

AK PARTİ'DEN ALMAN BAKANA TEPKİ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır"

DIŞİŞLERİ'NDEN DE TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da UEFA'ya sert tepki gösterildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve "bozkurt" işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz"

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Alman bakanın skandal açıklaması sonrası; konuyla ilgili olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdili:

"(Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in UEFA'dan yaptırım talebine ilişkin) Konuyla ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştır"