CHP'den istifa ettiren olayda karar! Milletvekili Ediz Ün'ün arabasıyla kaçakçılık yapanlara hapis cezası

Edirne'de CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait araçla kaçakçılık yapıldığı iddiasına ilişkin davada 2 sanık hapis cezası ve adli para cezasına çarptırıldı.

2024 yılında Milletvekili Ediz Ün'ün cipiyle yapıldığı belirlenen ve Ün'ün CHP'den istifa etmesine neden olan olayında karar verildi.

CHP Milletvekili Ediz Ün'ün cipiyle yapılan ve istifasına neden olan kaçakçılık olayında mahkeme karar verdi.
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç., 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına ve 131.250'şer lira adli para cezasına çarptırıldı.
Olay, 20 Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait 34 EKE 86 plakalı lüks cipin polis ekiplerince durdurulmak istendiği ancak kaçtığı ve sonrasında durdurulduğu olayı kapsıyor.
Araçta yapılan aramada çok sayıda elektronik sigara kutusu, kiti, başlığı, ateşleyicisi, likit haznesi ve sigara likidi ele geçirildi.
Ediz Ün, olaydan sonra 28 Eylül 2024 tarihinde CHP'den istifa etti.
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar F.A. ile Ç.R.Ç. duruşmaya katılmadı. Sanıklardan birinin avukatı mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, iki sanığın da ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanıklara ayrıca 131 bin 250'şer lira adli para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

20 Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlenen 34 EKE 86 plakalı çakarlı lüks cip, Bulgaristan'dan giriş yaparak Kapıkule Sınır Kapısı geçip TEM Otoyolu gişelerden geçmek isteyen polis ekipleri durdurmak istemiş, araç durmayıp kaçınca polis ekipleri peşine düşmüştü.

Sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışan araç 600 metre sonra durdurulmuştu. Araçta bulunan F.A. ve Ç.R.Ç., 530 boş kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini güvenlik güçlerine teslim etmişti.

Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait 34 EKE 86 plakalı çakarlı lüks aracın 61 defa Bulgaristan'a gittiği belirlenmişti. Ediz Ün ise olaydan sonra 28 Eylül 2024 tarihinde CHP'den istifa etmişti.

