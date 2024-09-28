Özgür Özel, aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

28 Eylül 2024 20:04 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmesinin ardından Ün'den istifasını istedi.

Aracında gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilen CHP​ Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından istifası istendiği öğrenildi.

CHP lideri Özel'in ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra partisinin Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü Ankara'ya çağırdığı iddia edildi.

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre, Ün'ün soruşturma süreci tamamlanana ve hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partisinden istifa etmesi gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özel yine gazetecilerin kaçakçılık olayı ile ilgili soru sorması üzerine, "Kendisinin basın açıklamasını dinledim. Yasal bir süreç başlattığını söyledi. Suç duyurusunu bana yolladılar. Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullanımşı.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta Edirne'de gerçekleştirilen bir polis kontrolü sırasında durdurulan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte gümrük kaçağı ürünler tespit edilmiş, araçta bulunan şoför ve bir başka kişi gözaltına alınmıştı.

Milletvekili Ün, söz konusu kaçak ürünlerden haberi olmadığını iddia ederek durumu savcılığa bildirmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak, iki gün önce basına yansıyan bilgilere göre, olay gecesi aracın direksiyonunda bizzat Ediz Ün'ün bulunduğu ortaya çıkmıştı.