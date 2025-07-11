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 | Onur Kaya

CHP'den 'kadın konukevleri yetersiz' iddiası! DMM doluluk oranını açıklayarak cevap verdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in 42 milyondan fazla kadın nüfusu bulunan Türkiye'de kadın konukevlerinde 11 bin 400 kişiye bir yatak düştüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağduru kadınları koruma hizmetlerinin yetersiz olduğu iddialarını yalanlayan DMM, kadın konuk evlerinin doluluk oranının yüzde 75 olduğunu bildirdi.

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CHP'den 'kadın konukevleri yetersiz' iddiası! DMM doluluk oranını açıklayarak cevap verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 20:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin ve kesintisiz şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kadın konukevlerinin yetersiz olduğu, şiddet gören kadınların yer bulamadığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuda herhangi bir yatırım planı bulunmadığı" yönündeki iddiaların ürünü olduğu belirtildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğü, şiddet mağduru hiçbir kadının, kadın konukevi hizmetinden faydalanma istediğinde geri çevrilmediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KADIN KONUKEVLERİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 75"

", şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde yüzde 70-75 doluluk oranıyla hizmet vermekte ve her ilde en az bir kadın konukevi bulunmaktadır. Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açma yükümlülüğü takip edilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanmakta, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında kapasite artırımı çalışmaları devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, kadınların şiddetten korunması ve desteklenmesine yönelik hizmetlerini hem mevcut altyapıyla hem de yeni yatırımlarla etkili ve sürdürülebilir şekilde yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'den 'kadın konukevleri yetersiz' iddiası! DMM doluluk oranını açıklayarak cevap verdi
ETİKETLER
#dezenformasyon
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kadın Konukevleri
#Şiddet Mağduru Kadınlar
#Koruyucu Hizmetler
#Gündem
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